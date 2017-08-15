Кремль перепутал президентов Индии в поздравительной телеграмме

В опубликованном на сайте Кремля поздравлении президенту и премьеру Индии по случаю 70-летия независимости страны было неверно указано имя президента Индии, пишет РБК.

Издание отмечает, что Кремль сообщил о том, что Путин адресовал телеграмму Пранабу Мукерджи, однако президентом Индии с 25 июля является Рам Натх Ковинд. Позднее Кремль отредактировал сообщение, добавляет РБК.

В своем поздравлении российский лидер оценил успехи Индии в экономической, социальной и других сферах и отметил заслуженный авторитет страны на мировой арене.