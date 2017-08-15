Подписаться на уведомления
 

Кремль перепутал президентов Индии в поздравительной телеграмме

 

В опубликованном на сайте Кремля поздравлении президенту и премьеру Индии по случаю 70-летия независимости страны было неверно указано имя президента Индии, пишет РБК.

Издание отмечает, что Кремль сообщил о том, что Путин адресовал телеграмму Пранабу Мукерджи, однако президентом Индии с 25 июля является Рам Натх Ковинд. Позднее Кремль отредактировал сообщение, добавляет РБК.

В своем поздравлении российский лидер оценил успехи Индии в экономической, социальной и других сферах и отметил заслуженный авторитет страны на мировой арене.

238 просмотров


Старости
Стивен Бланк: «Москва оказывает давление на Азербайджан»
Стивен Бланк: «Москва оказывает давление на Азербайджан» американский аналитик уверен: растет риск войны в Карабахе
Наша погода
Сегодня 35° / 23°
16 Авг 32° / 24°
17 Авг 31° / 23°
18 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.003 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Экс-глава МИ-6 о попытках развала России
В Азербайджане рассматривают возможность признания биткоина
ЙАП выступила против США и заступилась за Мадуро
«Пластический хирург» из Азербайджана пойман после побега из тюрьмы
Кремль перепутал президентов Индии в поздравительной телеграмме
Вооруженный мужчина открыл стрельбу в Стамбуле видео
Азербайджан – главный инвестор Грузии
Уроженку Азербайджана депортировали в Армению
Завтра в Баку будет облачно
Сколько медалей завоюет Азербайджан на чемпионате мира по борьбе? Проблемы не помеха
Доллар незначительно подорожал
"Плохо били в бубен": чиновницу уволили после визита Рахмона
В Азербайджане утонули 38 человек
Переговоры начальников генштабов Турции и Ирана в Анкаре
Из квартиры в Баку украли 45 тысяч манатов
В Лондоне экстренно закрыли станцию метро видео
Госкомстат о спаде ВВП Азербайджана
Массовая драка в бакинском кафе Есть убитый и раненые
Журналистку Нерсесьян выдворили из Украины
Samsung показала тизер Galaxy Note 8
Перебои с интернетом в Азербайджане Комментарий Минсвязи
В акциях протеста в США нашли российский след
Министр культуры России: «Ильхам Алиев не «кошмарил» своих студентов»
Меньше всего Грузия должна Азербайджану
Кто покушался на экс-телохранителя Сурета Гусейнова? Суд в Голландии
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться