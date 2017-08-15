«Пластический хирург» из Азербайджана пойман после побега из тюрьмы

Изуродовавший своих пациенток «пластический хирург» Сонер Гюльназ пойман после совершенного им побега из тюрьмы, сообщает NTV.

Ранее haqqin.az сообщал, что выпускник бакинского мединститута Сонер Гульназ был осужден за то, что изувечил 22-летнюю девушку. На прошлой неделе он сбежал из исправительного учреждения в Адане.

С.Гюльназ был найден в доме близкого ему человека. В ходе операции он был задержан и вновь передан в исправительное заведение в Адане.

По его словам, причиной, побудившей его к побегу, стало давление со стороны других заключенных. Этого «пластический хирург», по его собственному признанию, вынести не смог.