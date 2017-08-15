ЙАП выступила против США и заступилась за Мадуро

Правящая в стране партия «Ени Азербайджан» выразила поддержку правительству Мадуро в Венесуэле. Как заявил haqqin.az заместитель исполнительного секретаря организации Сиявуш Новрузов, США не должны вмешиваться во внутренние дела этой страны.

Между тем вице-президент США Майк Пенс на пресс-конференции в Колумбии заявил, что США приложат усилия к свержению в Венесуэле "диктатуры" и установлению там "демократии", сообщает «Радио Свобода».

Такую позицию полностью неприемлют в «Ени Азербайджан».

«Разве мало того, что США под предлогом насаждения демократии натворили в странах Ближнего Востока? Никакая страна не имеет права диктовать другой как той жить. Из-за подобной политики и случились многочисленные жертвы на Ближнем Востоке, в Украине и других странах. И сейчас только сам венесуэльский народ может решить, с каким правительством ему жить. Искусственное насаждение демократии может привести только к хаосу в этой стране», - убежден С.Новрузов.