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В Азербайджане рассматривают возможность признания биткоина

Автор: Отдел информации 

Уже два года финансовые институты мира пытаются легализовать криптовалюту, но центробанки практически всех стран пока сопротивляются такому нововведению.

В то же время эксперты как в Европе, так и в Азии относятся к этому достаточно благосклонно: проводятся исследования, тестируются различные способы и методы внедрения биткоинов в реальную экономику.

Причем пальму первенства в распространении криптовалюты держит не Европа, а страны Юго-Восточной Азии. В частности, Япония уже признала биткоин платёжным средством.

А каковы реалии виртуальной валюты в Азербайджане? Об этом haqqin.az рассказал Глава Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев.

«С недавних пор государственные органы нашей страны тоже стали присматриваться к криптовалюте. В частности, анализируются возможные последствия легализации виртуальных денег и их влияние на экономику страны. Специалистам поручено внимательно ознакомиться с международным опытом».

Ног это, подчеркнул специалист, пока все что можно сказать о биткоинах в Азербайджане. И на самом деле пока за виртуальной валютой ничего, кроме такого же виртуального пространства, не стоит. Ее перспективы пока абсолютно неясны.

«Но в любом случае интерес к криптовалютам в мире очень высок, и мы просто обязаны внимательно отнестись к этой  тенденции». – считает З.Нуриев.

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