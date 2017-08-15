Экс-глава МИ-6 о попытках развала России

Бывший глава британской разведки МИ-6 Джон Скарлетт рассказал детали стратегического плана, который был якобы направлен на развал России. Об этом он рассказал в интервью изданию The Guardian.

" Самый проработанный стратегический план США и Великобритании по развалу России за последние несколько лет закончился неудачей" , — рассказал Скарлетт.

По словам Скарлетта, западные страны планировали развернуть военные и разведывательные базы на территории Южной Осетии после прихода к власти Саакашвили. В дальнейшем планировалось привлечь к дестабилизации обстановки радикальных исламистов.

" К сожалению, война 2008 года в Грузии стала железным кулаком Москвы против нашего самого большого стратегического плана на Кавказе" , — поведал экс-глава разведки.

Кроме того, планировались шаги по организации баз на территории Украины. Скарлетт рассказал, что также представители западных государств якобы рассчитывали на " фиктивную войну" России с Украиной.