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В Киеве хотели расстрелять руководителей украинских спецслужб

 

В Киеве предотвращено покушение на руководство Службы безопасности Украины. Об этом сообщает во вторник украинское издание «Вести».

По данным СМИ, неизвестные лица с 2016 года под видом частных детективов охотились за украинскими офицерами, занимающими руководящие посты в СБУ.

Ключевым эпизодом в деле о покушении журналисты считают случай, когда в октябре 2016-го в центре Киева были задержаны трое вооружённых людей на автомобиле. При обыске у них обнаружили удостоверения сотрудников полиции Киевской области и участников АТО. Кроме того, у них нашли пистолеты Макарова и Стечкина, штурмовую винтовку «Форт» с коллиматорным прицелом и около сотни патронов калибра 5,45 и 9 мм.

По версии издания, неизвестные с таким солидным арсеналом поджидали в центре украинской столицы лиц из руководства СБУ.

Нашлись у журналистов и другие свидетельства охоты за офицерами местных спецслужб. В частности, они выяснили, что в 2016 году неустановленные лица специально создали террористическую группу для запугивания сотрудников СБУ. Эта же группа планировала осуществление взрывов, поджогов и вооруженных нападений против отдельных персоналий.

Информацию о том, что СБУ регулярно предотвращает покушения, в том числе и на своих сотрудников, подтвердила изданию и спикер ведомства Елена Гитлянская. Однако эта информация, по её словам, редко попадает в СМИ — "чтобы не будоражить общественность".

«Мы очень редко рассказываем о том, что предотвратили теракт, убийство или другое подобное преступление. Буквально недавно мы задержали группу, которая ехала на убийство публичного человека», - приводят «Вести» слова Гитлянской.

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