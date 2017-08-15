"Талибан" призывает США вывести войска из Афганистана

Радикальное движение "Талибан" направило президенту США Дональду Трампу открытое письмо с призывом "полностью вывести войска" из Афганистана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Khaama Press.

По данным агентства, в письме указывается, что насилие в стране "имеет прямую связь с присутствием здесь иностранных войск", называемых талибами "оккупационными войсками".

Также "Талибан" обвиняет коалицию во главе с США в разрушении Афганистана и превращении страны в одну из самых неблагополучных по части безопасности, экономики и госуправления.

Ранее газета USA Today писала со ссылкой на основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, что Белый дом рассматривает план по передаче большей части деятельности США в Афганистане частным подрядчикам. По данным издания, план находится на стадии рассмотрения, несмотря на особое мнение по данному вопросу советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Герберта Макмастера и министра обороны США Джеймса Мэттиса.