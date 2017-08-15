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Убийство в «Демирчи плаза»: «От головы моего сына ничего не осталось» Haqqin.az из зала суда

Автор: Инара Рафикгызы 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу в отношении Эльшана Баширова, обвиняемого в преднамеренном убийстве Али Агалы. Как сообщает собственный корреспондент Haqqin.az, на процессе председательствует судья Фикрет Гарибов.

Прокурор зачитал обвинительный акт: убийство произошло 7 января этого года в офисе представительства «Иракские авиалинии», расположенном в «Демирчи плаза». Работавший в этом представительстве водителем Эльшан Баширов на почве личной неприязни убил менеджера Али Агалы.

Обвиняемый Баширов признал себя виновным частично . Как следует из его показаний, в октябре прошлого года он устроился водителем в представительство «Иракских авиалиний»: «Меня устроил на эту работу мой друг Эминага. Он работал переводчиком у руководителя компании – араба. Покойный Али постоянно конфликтовал с Эминагой. Так как я был другом Эминаги, он и со мной не ладил».

По словам Баширова, за несколько дней до убийства они вместе с Али поехали в аэропорт: «По дороге Али вновь стал оскорблять Эминагу, что в скором времени уволит его и т.д. У меня и раньше были проблемы с психикой, а последние события в офисе и вовсе выводили меня из себя. Остановив машину, я высадил Али из салона. Он набросился на меня с кулаками. Мы схватились врукопашной».

Как следует далее из слов Баширова, узнав о конфликте, руководство представительства приняло решение уволить Али.

7 января, только что придя на работу, Баширов и Агалы сразу же вновь вступили в перебранку.

«Я решил уволиться с работы и пришел в офис сказать об этом руководству. В комнату вошел Али и стал опять оскорблять и обвинять меня. Не выдержав всего этого, я спустился к машине, взял ружье и, вернувшись в офис, выстрелил в Али. Ранение также получил находившийся рядом переводчик Натик».

По словам обвиняемого, он не хотел убивать Агалы. На судебном заседании Баширов ответил на вопросы прокурора и сторон процесса. Показания также дал правопреемник потерпевшего Халид Агаев.

В своих показаниях Халид Агаев заявил, что не знаком с убийцей своего сына: «Мой сын вырос в интеллигентной семье, я никогда не слышал из его уст ругательных слов. Этот человек не просто убил моего сына, он принес много горя мне, нашей семье, родственникам».

Х.Агаев также сказал, что не верит словам Баширова: «Разве можно убить человека из-за пустяка? Он говорит, что у него проблемы с психикой. Как можно было выдать оружие такому человеку?! Когда он убивал моего сына, он не был в состоянии аффекта. Здесь есть другие причины. Меня не пустили в морг, где хранилось тело моего сына. Говорят, что из-за выстрелов с близкого расстояния от головы моего сына ничего не осталось».

Халид Агаев просил суд приговорить Баширова к пожизненному заключению.

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