Минобразования Азербайджана, по многочисленным просьбам студентов, продлил время приема электронных заявок на перевод учащихся вузов внутри и вне страны, на смену ими выбранных специальностей, а кроме того, на аналогичные же переводы учащихся средне-специальных образовательных учреждений и магистрантов. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобразования, со времени объявленного срока начала этого продления - 17 июля 2017 года - поступило уже до 600 соответствующих заявок от студентов колледжей и до 3070 - от учащихся вузов.

Срок приема заявок на перевод продлен до 22 августа.

Электронная заявка позволяет студентам по их желанию выбрать себе другое учебное заведение или специальность.

В пресс-службе отметили, что заявки поступают в созданный Минобразования и Государственным экзаменационным центром портал transfer.edu.az. Это упрощает и обеспечивает прозрачность процесса перевода, сообщили в пресс-службе.