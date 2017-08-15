Сегодня в здании Национального олимпийского комитета Азербайджана состоялась пресс-конференция президента Федерации легкой атлетики, вице-президента НОК Чингиза Гусейнзаде, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Встреча с представителями СМИ была посвящена победе на чемпионате мира в Лондоне азербайджанского легкоатлета Рамиля Гулиева, который из-за конфликта с Федерацией легкой атлетики Азербайджана, случившегося в 2011 году, стал выступать под флагом Турции. После успеха Гулиева в Лондоне в адрес Федерации с новой силой посыпались обвинения в том, что Рамиля, по сути, выжили из Азербайджана.

«Мы очень обрадовались, что наш бывший спортсмен Рамиль Гулиев стал чемпионом мира. Это впервые и для нас, и для Турции, и для всего тюркского мира, - говорит Чингиз Гусейнзаде. - Это большое событие. Мы все его поздравили еще в Лондоне. Поздравил его и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

До финала мы прогнозировали медаль Рамиля Гулиева. Мы пообщались с руководством Федерации легкой атлетики Турции и договорились, что если он завоюет медаль, то поднимет оба флага. И мы срочно доставили флаг Азербайджана Рамилю.

На стадионе постоянно объявляли, что Рамиль – азербайджанец. Президент Федерации Турции и президент Международной ассоциации атлетических федераций в первую очередь поздравил Азербайджан. Он сказал, что знает, что это наш совместный спортсмен.

Что касается отъезда Рамиля Гулиева, то этому вопросу уже 7 лет. Сейчас из архива вытаскивают мои интервью тех лет. Я не отрицаю. Я стою за своими словами. Они не относятся к Гулиеву как спортсмену. Да, перед ЧМ-2015 и Рио-2016 я говорил, что у него не будет результатов.

После отъезда из Баку у него не было результатов. Только после 2015 года он начал их демонстрировать.

У этой темы есть как спортивная сторона, так и нравственная. Пишут, что Федерация не платила Рамилю. Я не хочу сейчас говорить об этом. Но он был единственный, кто в 19 лет, не показывая результатов, получил квартиру по представлению Федерации. В «Нефтчи» он получал самую высокую зарплату. Рамиль признается, что в Турции получает зарплату от клуба, а не от Федерации. Так во всем мире».