Саакашвили обещает вернуться в Украину

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, намерен вернуться в Украину. Об этом он рассказал в прямом эфире 24 Канала, сообщает Грузия Онлайн.

«Я вернусь в Украину. Планирую пересечь украинскую границу со стороны какой-то европейского государства. Другого места постоянного проживания у меня нет ни в Европе, ни в других местах. Все мои вещи все еще в Украине. Большинство моих друзей и партия, которую я возглавляю, тоже здесь. Послезавтра я объявлю конкретную дату возвращения», – заверил он.

Также Саакашвили рассказал о своем общении с европейскими политиками и ведущими медиа.

«Я взял на себя ответственность защищать права украинцев. Порошенко и олигархам этого очень не хочется. Но я их не боюсь. Сейчас я часто даю интервью европейским СМИ, рассказываю о ситуации. Также общаюсь с рядом европейских политиков, призываю поддержать украинский народ», – подчеркнул он.