Подписаться на уведомления
 

Саакашвили обещает вернуться в Украину

 

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, намерен вернуться в Украину. Об этом он рассказал в прямом эфире 24 Канала, сообщает Грузия Онлайн.

«Я вернусь в Украину. Планирую пересечь украинскую границу со стороны какой-то европейского государства. Другого места постоянного проживания у меня нет ни в Европе, ни в других местах. Все мои вещи все еще в Украине. Большинство моих друзей и партия, которую я возглавляю, тоже здесь. Послезавтра я объявлю конкретную дату возвращения», – заверил он.

Также Саакашвили рассказал о своем общении с европейскими политиками и ведущими медиа.

«Я взял на себя ответственность защищать права украинцев. Порошенко и олигархам этого очень не хочется. Но я их не боюсь. Сейчас я часто даю интервью европейским СМИ, рассказываю о ситуации. Также общаюсь с рядом европейских политиков, призываю поддержать украинский народ», – подчеркнул он.

590 просмотров


Старости
Стивен Бланк: «Москва оказывает давление на Азербайджан»
Стивен Бланк: «Москва оказывает давление на Азербайджан» американский аналитик уверен: растет риск войны в Карабахе
Наша погода
Сегодня 35° / 23°
16 Авг 32° / 24°
17 Авг 31° / 23°
18 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.003 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Байрамов насиловал и шантажировал свою родственницу
Путин о сокращении военных расходов
Азербайджан договаривается с Евросоюзом об упрощении виз
В Израиле арестовали советника Тимошенко
Саудовская Аравия и Ирак открыли границу Спустя 27 лет
Юбилейные сюрпризы от Unibank
Посольство Саудовской Аравии в Баку будет работать на две страны
Информация об аресте экс-главы МВД Нахчывана не подтверждается
В Турции задержали игиловца, готовившего теракт в Европе
Казахстанский чиновник брал взятки навозом
Саакашвили обещает вернуться в Украину
Чингиз Гусейнзаде: «Я отвечаю за слова, которые говорил про Рамиля Гулиева» никаких извинений
Как сменить специальность и вуз? Минобразования отвечает студентам
Армянский солдат найден повешенным
Убийство в «Демирчи плаза»: «От головы моего сына ничего не осталось» Haqqin.az из зала суда
"Талибан" призывает США вывести войска из Афганистана
В Киеве хотели расстрелять руководителей украинских спецслужб
Экс-глава МИ-6 о попытках развала России
В Азербайджане рассматривают возможность признания биткоина
Сиявуш Новрузов выступил против США и заступился за Мадуро
«Пластический хирург» из Азербайджана пойман после побега из тюрьмы
Кремль перепутал президентов Индии в поздравительной телеграмме
Вооруженный мужчина открыл стрельбу в Стамбуле видео
Азербайджан – главный инвестор Грузии
Уроженку Азербайджана депортировали в Армению
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться