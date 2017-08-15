Подписаться на уведомления
 

Казахстанский чиновник брал взятки навозом

 

Суд города Атырау в Казахстане оштрафовал на более чем 18,5 тысяч долларов акима (главу администрации) Аксайского сельского округа за получение им взятки в виде коровьего навоза, передает РИА Новости вторничное сообщение пресс-службы облсуда.

Как установлено в суде, гражданин И. обратился к акиму с просьбой о заверении тем разрешительных документов на получение под индивидуальное жилищное строительство земельного участка в поселке Аксай.

"Однако аким, узнав, что тот является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей и доставкой органического удобрения, потребовал от него 300 мешков навоза. И только после выполнения услуги обещал поставить подпись на документе", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

По данным пресс-службы, предприниматель выполнил условия, предложенные поселковым акимом. Но позже возникла необходимость получения дополнительной документации от акима, за что последний потребовал еще 50 мешков навоза. Таким образом общая сумма взятки составила 206,7 тысячи тенге (около 620 долларов).

В ходе рассмотрения дела между прокурором, подсудимым и его защитником было заключено процессуальное соглашение о признании вины.

"Приговором суда №2 города Атырау Джумахмет Доскалиев осужден к штрафу на сумму 6 202 500 тенге (18,6 тысячи долларов) с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и конфискацией имущества, приобретенного заведомо незаконным путем", — добавили в пресс-службе суда.

654 просмотров


Старости
Стивен Бланк: «Москва оказывает давление на Азербайджан»
Стивен Бланк: «Москва оказывает давление на Азербайджан» американский аналитик уверен: растет риск войны в Карабахе
Наша погода
Сегодня 35° / 23°
16 Авг 32° / 24°
17 Авг 31° / 23°
18 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.003 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Байрамов насиловал и шантажировал свою родственницу
Путин о сокращении военных расходов
Азербайджан договаривается с Евросоюзом об упрощении виз
В Израиле арестовали советника Тимошенко
Саудовская Аравия и Ирак открыли границу Спустя 27 лет
Юбилейные сюрпризы от Unibank
Посольство Саудовской Аравии в Баку будет работать на две страны
Информация об аресте экс-главы МВД Нахчывана не подтверждается
В Турции задержали игиловца, готовившего теракт в Европе
Казахстанский чиновник брал взятки навозом
Саакашвили обещает вернуться в Украину
Чингиз Гусейнзаде: «Я отвечаю за слова, которые говорил про Рамиля Гулиева» никаких извинений
Как сменить специальность и вуз? Минобразования отвечает студентам
Армянский солдат найден повешенным
Убийство в «Демирчи плаза»: «От головы моего сына ничего не осталось» Haqqin.az из зала суда
"Талибан" призывает США вывести войска из Афганистана
В Киеве хотели расстрелять руководителей украинских спецслужб
Экс-глава МИ-6 о попытках развала России
В Азербайджане рассматривают возможность признания биткоина
Сиявуш Новрузов выступил против США и заступился за Мадуро
«Пластический хирург» из Азербайджана пойман после побега из тюрьмы
Кремль перепутал президентов Индии в поздравительной телеграмме
Вооруженный мужчина открыл стрельбу в Стамбуле видео
Азербайджан – главный инвестор Грузии
Уроженку Азербайджана депортировали в Армению
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться