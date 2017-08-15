Казахстанский чиновник брал взятки навозом

Суд города Атырау в Казахстане оштрафовал на более чем 18,5 тысяч долларов акима (главу администрации) Аксайского сельского округа за получение им взятки в виде коровьего навоза, передает РИА Новости вторничное сообщение пресс-службы облсуда.

Как установлено в суде, гражданин И. обратился к акиму с просьбой о заверении тем разрешительных документов на получение под индивидуальное жилищное строительство земельного участка в поселке Аксай.

"Однако аким, узнав, что тот является индивидуальным предпринимателем и занимается продажей и доставкой органического удобрения, потребовал от него 300 мешков навоза. И только после выполнения услуги обещал поставить подпись на документе", — говорится в сообщении пресс-службы суда.

По данным пресс-службы, предприниматель выполнил условия, предложенные поселковым акимом. Но позже возникла необходимость получения дополнительной документации от акима, за что последний потребовал еще 50 мешков навоза. Таким образом общая сумма взятки составила 206,7 тысячи тенге (около 620 долларов).

В ходе рассмотрения дела между прокурором, подсудимым и его защитником было заключено процессуальное соглашение о признании вины.

"Приговором суда №2 города Атырау Джумахмет Доскалиев осужден к штрафу на сумму 6 202 500 тенге (18,6 тысячи долларов) с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и конфискацией имущества, приобретенного заведомо незаконным путем", — добавили в пресс-службе суда.