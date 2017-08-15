В Турции задержали игиловца, готовившего теракт в Европе

Силы безопасности Турции задержали в Стамбуле боевика террористической группировки "Исламское государство", разыскиваемого Интерполом. Об этом сообщает телеканал NTV.

Сотрудники полиции начали антитеррористическую операцию пять дней назад, после получения разведданных о нахождении в городе экстремиста, который занималтся производством самодельной бомбы.

Арестованный террорист Мехди А. бельгийского происхождения прибыл в Стамбул для подготовки терактов в Европе. Он состоял в списке разыскиваемых Интерполом джихадистов на протяжении трех лет. Его также подозревают в связях с террористами, которые стоят за взрывами в Европе.

Отмечается, что задержанный будет экстрадирован из Турции в Бельгию по завершении всех надлежащих процессуальных действий.