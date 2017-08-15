Информация об аресте экс-главы МВД Нахчывана не подтверждается

Ряд азербайджанских СМИ сообщил об аресте в Нахчыване экс-главы МВД автономной республики генерала Ахмеда Ахмедова.
Как сообщили haqqin.az источники в МВД Нахчывана, данная информация не соответствует действительности.
Ахмед Ахмедов освобожден от должности главы МВД и в настоящее время проживает в Нахчыване.
Генерал Ахмед Ахмедов возглавлял МВД автономной республики последние 17 лет. Официально он был отправлен в отставку в конце июля распоряжением председателя Верховного Совета НАР Васифа Талыбова.