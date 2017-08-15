Посольство Саудовской Аравии в Баку будет работать на две страны

Сотрудники посольства Саудовской Аравии в Азербайджане в срочном порядке отправились в соседнюю Грузию в связи с аварией, в которой погибла гражданка королевства, сообщает газета Аль-Арабия.

На данный момент, Саудовская Аравия не имеет дипломатического представительства в Грузии. Резиденция действующего посла Саудовской Аравии в Грузии расположена в Баку.

Несколько дней назад автомобиль наехал на отдыхавшую в Грузии арабскую семью с пятью детьми. От полученных травм женщина погибла на месте, отец же семейства был госпитализирован. Аккредидованные в Баку саудовские дипломаты должны заняться вопросами размещения пятерых детей и оформлением документов на вывоз тела погибшей в Саудовскую Аравию.

Сообщается, что увеличившийся поток туристов из Саудовской Аравии в Грузию актуализировал вопрос создания диппредставительства в этой стране. Временно посольство Саудовской Аравии в Баку будет выполнять также функции королевского поспредства в Грузии.