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Юбилейные сюрпризы от Unibank

 

В связи со своим 25-летием Unibank проводит кампанию с многочисленными сюрпризами. С 15-го августа каждого оформившего в банке кредит, получившего дебетовую карту или же совершившего покупки по карте Unibank, ждут приятные сюрпризы. А лиц, празднующих день рождения в августе, ждут специальные сюрпризы и подарки. Обратитесь до 15-го сентября в Unibank и получите следующие подарки:

Скидочный пакет для тех, кто празднует день рождения в августе: наличный кредит с 0% комиссией, 25% скидки на тарифы дебетовых карт и депозитных ячеек;

0% комиссии на кредиты, выдаваемые на основе депозитного обеспечения;

В некоторых партнерских сетях до 30%-тов начисления cashback-бонусов.

Воспользуйтесь праздничной кампанией от Unibank!

На сегодняшний день являясь одним из ведущих банков страны, Unibank,обладает широкой филиальной сетью как в столице, так и в регионах страны. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az  либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.cm/unibank.azHYPERLINK "http://www.facebook.com/unibank.az%A0,https://twitter.com/unibank%A0" ,HYPERLINK "http://www.facebook.com/unibank.az%A0,https://twitter.com/unibank%A0"https://twitter.com/unibankHYPERLINK "http://www.facebook.com/unibank.az%A0,https://twitter.com/unibank%A0" ).

Unibank – банк для всех и каждого!

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