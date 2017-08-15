Саудовская Аравия и Ирак впервые с 1990 года решили открыть пропускной пункт Арар между двумя странами, сообщает саудовская газета Makkah.

Границы были закрыты после нападения Саддама Хусейна на Кувейт.

Отмечается, что последние 27 лет КПП работал только раз в год - на период хаджа.

Территорию границы посетили саудовские и иракские чиновники, они также поговорили с паломниками из Ирака.

Глава иракской провинции Анбар - Сохаиб аль-Рави заявил, что на место направлены военные с целью защиты пути в Арар. По его словам, это - «значительный шаг» в деле улучшения отношений между двумя странами.