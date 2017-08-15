В Израиле арестовали советника Тимошенко

По подозрению в коррупции в Израиле арестован известный политтехнолог Таль Зильберштейн. Ранее он был советником экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, сообщает газета Kronen Zeitung.

Зильберштейн считается специалистом по "негативным избирательным кампаниям", в которых в центр внимания выносятся промахи, слабости и недостатки политических противников. По данным издания, Зильберштейн хорошо известен в политических кругах, его гонорары составляют шестизначные суммы. Он сотрудничал с экс-премьером Израиля Эхудом Бараком, а также с бывшим канцлером Австрии Альфредом Гузенбауэром.

После потери ею премьерского поста против Тимошенко были выдвинуты обвинения в попытке подкупить судей Верховного суда. В октябре 2011 года ее осудили за злоупотребление служебным положением к семи годам лишения свободы. В 2014 году политик была освобождена из-под стражи.

В понедельник Зильберштейн и израильский бизнесмен Бени Стейнмец были арестованы по решению суда города Ришон-ле-Цион. Им вменяется в вину получение с помощью взятки в девять миллионов лицензии на добычу железа в Гвинее.