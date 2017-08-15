Азербайджан договаривается с Евросоюзом об упрощении виз

Переговоры между Баку и Евросоюзом о либерализации визового режима продолжаются, сообщили haqqin.az в представительстве ЕС в Баку.

«Стороны находятся в постоянном контакте, а несколько недель назад между Баку и Брюсселем состоялся очередной раунд переговоров по этому вопросу. Стороны вплотную подошли к соглашению об имплементации плана визовой либерализации, фактически осталось согласовать лишь несколько технических вопросов», - отметили в представительстве.

Вместе с тем дипломаты ЕС считают, что о полной отмене визового режима между Азербайджаном и странами Европы пока говорить рано, не исключив, однако, того, что «если обе стороны проявят интерес, можно будет обсудить и этот вопрос».