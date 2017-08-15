Путин о сокращении военных расходов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2018 году будут «значительно» сокращены бюджетные расходы страны на оборону. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

При этом глава государства отметил, что снижение объема расходов на оборону не отразится на программах переоснащения армии и флота.

«Значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счет сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу. Но у нас по плану некоторые сокращения есть по сравнению с прошлым, поэтому здесь нужно будет очень внимательно посмотреть на вопросы, которые возникают всегда в ходе подготовки основного финансового документа страны», — сказал Путин на встрече с руководителем «Единой России» Владимиром Васильевым.