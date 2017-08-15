Долго не мог понять – почему одного из ведущих финансистов страны Гейдара Асадова назначили министром сельского хозяйства?! Что сможет сделать пусть даже профессиональный главбух для возрождения нашей кормилицы? В 36 лет Г.Асадова - выпускника и аспиранта МГУ им. М.Ломоносова и докторанта престижного турецкого университета Мармара назначили замминистра финансов Азербайджана. Чуть позже он стал Гендиректором Государственного казначейства. Затем долгая служба на посту председателя Счетной палаты. И вдруг совершенно неожиданное назначение – Г.Асадов становится у руля Министерства сельского хозяйства, хотя, по логике, он должен был стать во главе одного из финансово-кредитных институтов страны…

Маленькая пауза в нашем интервью. Гейдар Асадов угощает нас вкусным чаем, который располагает к задушевной беседе. И я как бы рассуждаю вслух с самим собой: «Почему же остановили выбор именно на вас?» Министр улыбается и отвечает с взаимной откровенностью: «А я вам скажу. Хотя об этом я никому не рассказывал. Я защитил кандидатскую диссертацию в МГУ им. М.Ломоносова на тему «Финансовый учет в сельском хозяйстве». Затем стал работать над докторской диссертацией и попросил разрешения у руководства страны поехать ненадолго в Москву, чтобы защитить докторскую работу», - рассказывает министр.

- Вы попросили разрешение у президента? – неожиданно спрашиваю.

- Да.

- Теперь все понятно. Вот почему президент остановил выбор на вас.

«Как же Ильхам Алиев помнил все эти годы о специализации Гейдара Асадова в сфере сельского хозяйства?! Ну и ну…», - снова прорываются мысли вслух…

И после небольшого отступления мы вновь возвращаемся к насущным проблемам аграрной реформы.

- В регионах снова начали казарменными методами выводить людей на хлопкоуборку. Глава района вместе с районным активом выходит на поля и устраивает театральное представление в советском духе. Зачем людей снова принудительными методами сгоняют на поля? И насколько это соответствует законам рыночной экономики?

- В правительстве знают, я самый главный противник административных мер. И говорю об этом открыто. Я в корне против этого и даже не хочу слышать о применении так называемых добровольно-принудительных мер. Конечно, и нам поступают определенные сигналы.

Но, с другой стороны, необходима и просветительская работа. Надо просвещать людей и возвращать их к земле. Убеждать! Но, к сожалению, имеют место перекосы и перегибы. Хотя, с другой стороны, порой административные меры и приносят определенные результаты. Вы же сами привели в пример белорусскую модель колхозной общины. Однако, с точки зрения диалектики истории, современных теорий управления государством административные методы управления экономикой – атавизм, который надо изживать. И я всегда призываю к этому.

- Я едва ознакомился со статистическими данными по хлопкоуборке в районах. Два соседних района, идентичные климатические и природные условия... Однако в одном районе высокие показатели, а в другом ситуация оставляет желать лучшего. Чем вы объясняете этот парадокс?

- Это вопрос качества семян. Откуда были завезены семена. Было ли воровство при выращивании. Это зависит еще от рельефа местности. Какая техника была применена при выращивании. Кроме этого, играет роль и качество орошения. Порой на полях испытывают нехватку воды и используют непригодную для этих целей воду.

Затронутый вами парадокс – это целый комплекс причин, обуславливающих успех в одном районе и, соответственно, провал в другом. Ведь до посадки необходимо еще провести бонитировку - оценку качества почвы по ее производительности. Ведь у нас действуют 12 зональных агрохимических лабораторий. Необходимо проводить соответствующие оценки почвы.

Ни в одной стране мира без соответствующих лабораторных исследований не проводят сельскохозяйственных работ. А у нас все было с точностью до наоборот. Но это было раньше.

- До вас у нас не было сельского хозяйства...

- Вот вы сами об этом сказали.

- Да, потому что у нас в стране кроме нефти ничего и не было. Здесь требуются и глубокие аналитические выкладки. В вашем министерстве должны действовать аналитические и исследовательские институты. Есть ли такие центры?

- В нашем министерстве действуют 12 институтов. Мы провели структурные реформы этих институтов, которые должны отвечать современным научным трактовкам. Господин президент выделил финансирование, и мы создали 8 новых институтов. Вот ваш сайт критиковал наш институт животноводства. Через месяц будет введено в эксплуатацию административное здание этого института. Хотя вы критиковали нас за отсутствие этого института! (Улыбается) У нас есть этот институт. И вы можете вскоре посетить этот институт. Кстати, мы обеспечили все эти институты лабораторным оборудованием и приборами. Или возьмем наш Губинский научно-исследовательский институт по производству новых сортов овощей и фруктов…

Мы усовершенствовали структуру и деятельность всех наших институтов, создали материально-техническую базу, обеспечили их современным оборудованием, повысили зарплаты, и сейчас они занимаются своими непосредственными функциональными обязанностями. До конца этого года все наши институты будут работать на полную мощь.

- Вы правы, мы порой критикуем ваше ведомство. К примеру, совсем недавно мы раскритиковали вас за строительство нового дорогостоящего административного здания. Была ли необходимость в строительстве нового здания? Не лучше ли было в эпоху реформ потратить эти деньги на другие, более эффективные цели?

- Давайте поговорим откровенно и честно. Одно дело - построить здание, а другое – дорогостящее здание. Это ошибка, вы не правы, мы не строили дорогостоящих зданий. Один квадратный метр обошелся нам в 860 манатов. А вы только посмотрите, какое высококачественное строительство! Я заявляю с полной ответственностью – строительство было осуществлено добросовестно, и ни о каких дорогостоящих постройках нет и речи. Я готов к любым проверкам и отвечаю за свои слова.

Во-вторых, речь идет не об административных зданиях! На первом этаже будет располагаться агрохимическая лаборатория, на втором – лаборатория по исследованию семян, на третьем этаже – диагностический центр, а на четвертом – научно-информационный центр (консультационная) и помещения для проведения тренингов.

У нас не было помещения для ветеринарной лаборатории. А где проводить лабораторные исследования? Куда размещать институты?

Да, мы построили со вкусом, и это очень красивые здания. Я же не разрушаю, а созидаю! Что плохого я сделал? Надо было разворовать средства? И тогда вы сказали бы мне спасибо? Разве я построил квадратный метр за 2 тысячи манатов?

- Разрядим обстановку (Смеемся). Как часто вы бываете на селе?

- Много. 3-4 раза в месяц. Завтра выезжаю. Но я не пиарюсь никогда. Зачем мне это? К примеру, завтра выезжаю в Гейгель. Там мы создаем центр по искусственному оплодотворению. Я каждый день наблюдаю по компьютерной связи за всеми строительными работами в регионах. И, по мере необходимости, выезжаю во все районы. Сальян, Нефтчала, Сабирабад… И держу под непосредственным контролем исполнение расходов сметы всех строительных работ.

Я могу заверить вас в одном – после себя я оставлю высококачественную работу. Никаких трещин – ни в работе, ни в памяти!

Отступление

Гейдар Асадов поднимает с журнального столика свой ай-фон. И показывает мне фотографии многочисленных строений с ироническим комментарием: «В памяти моего телефона фотки строительных работ и внуков. Я очень люблю своих внуков». И тут же с ухмылкой обращается ко мне: «А вы не любите своих внуков?». Смеемся. «Мне еще дожить надо до внуков», - звучит в ответ моя ерническая фраза.

Министр показывает мне фотографии превосходного комплекса карабахских лошадей: «Господин президент хочет создать вечный комплекс». Дай-то Бог!

- А есть ли у вас программа для приграничных с Арменией азербайджанских районов? Ведь население этих районов нуждается в особых мерах и поддержке со стороны государства?

- Особой программы у нас нет. Но при осуществлении льготных программ мы отдаем прерогативу именно этим районам. А что касается распределения сельхозтехники, то мы и здесь применили особую автоматизированную программу. Все прозрачно, и каждый в режиме онлайн может наблюдать за распределением сельхозтехники по графику очереди. Там списки и очередь, никаких поблажек.

Однажды ко мне на прием пришел гражданин с жалобой, дескать, почему вы нарушили очередь и отдали сельхозтехнику человеку, который был после меня в списке. Я сказал – это семья шехида. После этого у него не осталось возражений. Вернувшись в Баку, я принял решение выдавать технику семьям шехидов вне очереди.

- Часто возникает и этот вопрос. Ответственность за проведение аграрной реформы лежит на Министерстве сельского хозяйства, но спрос требуют с глав исполнительной власти. Как вы ответите на этот довод?

- Я так не думаю. Спрашивают в первую очередь с нас. Аграрная реформа осуществляется под непосредственным контролем господина президента. Поэтому координирующим органом выступает администрация президента. И, соответственно, главы исполнительной власти вовлечены в этот глобальный процесс. Но я не согласен с бытующим, как вы говорите, мнением, что спрос - с глав исполнительной власти. Непосредственную ответственность несет наше министерство…

Еще я хочу вернуться к одному вашему критическому материалу. Мы создали службу Гостехнадзора, который тут же приступил к инвентаризации сельхозтехники. Вы заходите на сайт службы, которая едва успела оформить 676 комбайнов, и пишите, что в Азербайджане вместо заявленных 2500 комбайнов всего 676. Как же так? И это объективность haqqin.az? Я каждый рабочий день начинаю с обзора вашего издания. И когда наталкиваюсь на такую необъективную критику, то сильно сожалею.

- Безусловно, мы должны быть внимательнее. Но почему так поздно реагирует ваша пресс-служба?

- Я и им сделал замечание. Вот вам мой телефон. И можете звонить и спрашивать о всех вопросах, которые вас интересуют. Уезжаю в Шамкир, не хотите поехать со мной? Посмотреть нашу работу и там? Хотя дорога дальняя.

- Может, в следующий раз? Непременно поеду с вами. И, на прощание, я хочу пожелать и другим министрам такой открытости и прозрачности… (Смеемся)