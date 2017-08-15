Азербайджанец украл 13 автомобилей Skoda Octavia

Сотрудники московской полиции разыскивают уроженца Азербайджана, который обманом завладел 13 арендованными автомобилями Skoda Octavia. Сумма материального ущерба составила 9,6 миллиона рублей.

С заявлением в правоохранительные органы обратился представитель транспортной компании, расположенной на Лужнецкой набережной. По его словам, подозреваемым является 41-летний безработный уроженец Азербайджана, проживающий в подмосковном Орехово-Зуево.

Известно, что два года назад подозреваемый заключил договоры аренды на девять машин сроком на три года, после чего в февраля 2016 года взял таким же образом еще четыре авто. С тех пор мужчина ни разу не совершал платежей, и где он находится – неизвестно.

Единственное, что удалось узнать руководству компании, – одна из машин была переоформлена на других владельцев, сообщает агентство городских новостей «Москва».