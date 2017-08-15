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Жена Мугабе предстанет перед судом

 

Супруга президента Зимбабве Роберта Мугабе - Грейс предстанет перед судом в ЮАР за нападение на женщину, заявили в полиции страны. Об этом сообщает Би-би-си.

Как сказали журналистам в полиции, первая леди Зимбабве напала на 20-летнюю модель в отеле города Йоханнесбурга. 52-летняя Грейс Мугабе обвиняется в нанесении потерпевшей ударов по лицу. Как заявили Би-би-си власти провинции Гаутенг, дело против Грейс Мугабе было возбуждено на основании соответствующего заявления ее жертвы. Причина нападения пока не ясна.

Сама Грейс Мугабе ситуацию не прокомментировала.

В полиции ЮАР сообщают, что Грейс Мугабе явилась с повинной. «Она не арестована, так как сотрудничает с нами», — заявил министр полиции ЮАР Фикил Мбалула.

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