Жена Мугабе предстанет перед судом

Супруга президента Зимбабве Роберта Мугабе - Грейс предстанет перед судом в ЮАР за нападение на женщину, заявили в полиции страны. Об этом сообщает Би-би-си.

Как сказали журналистам в полиции, первая леди Зимбабве напала на 20-летнюю модель в отеле города Йоханнесбурга. 52-летняя Грейс Мугабе обвиняется в нанесении потерпевшей ударов по лицу. Как заявили Би-би-си власти провинции Гаутенг, дело против Грейс Мугабе было возбуждено на основании соответствующего заявления ее жертвы. Причина нападения пока не ясна.

Сама Грейс Мугабе ситуацию не прокомментировала.

В полиции ЮАР сообщают, что Грейс Мугабе явилась с повинной. «Она не арестована, так как сотрудничает с нами», — заявил министр полиции ЮАР Фикил Мбалула.