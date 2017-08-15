На азербайджанские деньги эфиопская бегунья построила дом и открыла бизнес

Президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Чингиз Гусейнзаде прокомментировал недавние высказывания эфиопской спортсменки сборной Азербайджана Лайеш Абдуллаевой, которая заявила, что он присвоил 7 тысяч долларов ее призовых.

«Очень интересные высказывания были в статье Guardian, - говорит Ч.Гусейнзаде. - Это британское издание, которое в последние годы написало об Азербайджане 417 статей. Перед Евроиграми они целенаправленно очень много грязи вылили на нас. Поэтому журналисты Guardian не получили аккредитацию на Евроигры.

Что касается 7 тысяч долларов, то вы все прекрасно знаете, что Лайеш не имела контракта с Федерацией. У нее было соглашение с клубом «Умид». Она говорит о призовых за 3-и Исламские игры. Награду ей вручало Минспорта. Я не мог иметь отношение к тем деньгам. Возможно, в Баку ей кто-то должен, но это не я и не федерация. Лайеш много заработала здесь. Она построила дом в Эфиопии, у нее есть там бизнес, связанный с такси.

Федерация может платить спортсмену, если у нее с ним контракт. Проблемы с зарплатой в Федерации борьбы? Я не знаю, как обстоят дела в этой Федерации. Каждая федерация независима».

Говоря о выступлении на чемпионате мира представителей Азербайджана, Чингиз Гусейнзаде заявил:

«В чемпионате мира принимали участие четыре наших спортсмена. Все они завоевали лицензию для выступления. Раньше нам это не удавалось, и для выступления на ЧМ азербайджанские спортсмены получали специальное приглашение - «вайлд карт». Двое из четырех наших спортсменов заняли 5-е места. Это большой успех для такой страны, как Азербайджан. Анна Скидан вошла в пятерку в метании молота, а Алексис Копельо – в тройном прыжке. От 3-го места его отделили 3 сантиметра.

Хайле Ибрагимов показал слабый результат. Он не смог хорошо подготовиться. На нашего прыгуна тройным Назима Бабаева мы возлагаем большие надежды. Ему всего 20 лет. До чемпионата мира он стал победителем Евро U-23. Это был основной турнир для него. До этого он выиграл Исламиаду. К чемпионату мира он уже по понятным причинам не смог удержать форму, поэтому выступал в Лондоне ради опыта.

Мы привезли Копельо, чтобы Назим прогрессировал. По-другому не получается. Только в условиях конкуренции можно развиваться.

Еще раз хочу сказать, что Федерация не платит спортсменам зарплату, в том числе и натурализованным. Мы говорим им: покажи результат, получишь премиальные от государства и НОК. И мы не ищем легионеров. Это они к нам обращаются и изъявляют желание выступать за Азербайджан.

Назим Бабаев получает зарплату в клубе. Кроме того, он будет получать специальную олимпийскую стипендию».

Коснувшись темы отъезда азербайджанских спортсменов за рубеж, вице-президент НОК Азербайджана заявил, что следует радоваться тому, что азербайджанцы добиваются успеха за границей.

«Штангист Ниджат Рагимов уехал в Казахстан. Там стал олимпийским чемпионом и добился большого прогресса. Но он не перестал быть азербайджанцем. Мы гордимся азербайджанцами, которые добиваются успеха за границей. Сегодня у всех на слуху имя Лютфи Заде. Он не живет в Азербайджане, но это не мешает нам гордиться им.

В любом виде спорта встречаем армян, выступающих за другие страны. Армяне сами создают условия, чтобы их спортсмены уезжали в другую страну и развивались там. А потом выпускают книги о них.

Штангист, чемпион мира Низами Пашаев начал карьеру за пределами страны и уже потом переехал в Азербайджан. Это обратный пример, и таких - много».