Россия подарила Казахстану целое озеро

Озеро Сладкое в Купинском районе Новосибирской области передано Казахстану после демаркации границы. Об этом сообщается на сайте администрации Купинского района.

«До проведения демаркационных работ часть озера Сладкое, располагающегося в пяти километрах от д. Покровка (Купинского района), находилось на территории Российской Федерации. В период сезона охоты данное озеро посещало большое количество любителей охоты - как местных жителей, так и приезжающих из тыловых районов Новосибирской и Омской областей», — говорится в сообщении.

После завершения демаркации озеро будет находиться полностью на территории Казахстана. Власти района в связи с этим просят местных жителей и приезжих не нарушать пограничный режим.