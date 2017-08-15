Неожиданная отставка спецпредставителя ЕС по Кавказу

Спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Герберт Зальбер с 15 августа оставил свой пост.

О причинах ухода его с работы не сообщается.

Должность Зальбера осталась вакантной — в настоящее время у офиса спецпредставителя Евросоюза по вопросам Южного Кавказа нет исполняющего обязанности главы этой службы.

В европейских структурах начаты консультации для определения преемника Зальбера. Процедура нового назначения может занять от одного до трех месяцев, при том, что когда ушел в отставку предшественник Зальбера — француз Филипп Лефор, смена спецпредставителя заняла целых пять месяцев.