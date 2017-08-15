Иран направляет корабли к берегам Америки

Командующий ВМС ИРИ контр-адмирал Хабибулла Сайяри заявил, что в ближайшее время иранская эскадра направится в западную часть акватории Атлантического океана, сообщает Newsru.co.il.

"Никто и представить не мог, что мы сможем послать корабли в Атлантику вокруг Африки, но мы сделали это. Американцы заявили, что нашему флоту не видать Атлантического океана – но мы там", - сказал Сайяри.

Заявление о направлении эскадры к американским берегам стало новым ответом на принятое 2 августа решение президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против Ирана в связи с продолжающимися ракетными разработками и экспортом террора.

13 августа парламент Ирана утвердил ассигнование 520 миллионов долларов на развитие ракетной программы и расширение деятельности Корпуса стражей Исламской революции. Как утверждалось, эта мера призвана дать отпор "заносчивым американским империалистам"