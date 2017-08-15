В Турции молодая невестка выдала свою свекровь за террористку

В турецком Аксарае по подозрению в причастности к FETÖ была задержана пожилая женщина. Отмечается, что на ее телефоне была установлена программа ByLock, которой пользовались заговорщики неудавшегося военного переворота в Турции. Позже женщина была отпущена, но самое интересное то, каким образом названная программа попала ей на телефон.

Турецкая газета Cumhuriyet сообщает, что программу на телефон женщины установила ее невестка. Зафиксировавшие наличие этой программы у Гюлен Д., силы безопасности немедленно предприняли поимку женщины, однако по месту жительства ее не обнаружили. Ни о чем не подозревавшую, ее задержали на базаре, где она приторговывала фруктами и овощами.

Гюлен Д. сообщила, что не знает каким образом злосчастная программа оказалась у нее в телефоне и вообще понятия не имеет, что именно та стала главной нитью в расследовании заговора путчистов. Позднее в ходе расследования стало известно, что номер принадлежит невестке женщины.

В ходе следствия выяснилось, что, желая избавиться от постылой ей свекрови, именно невестка загрузила ей на телефон "одиозную" программу.