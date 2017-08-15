Бюджетные авиаперелеты из Баку в Тбилиси

Низкобюджетная авиакомпания Buta Airways с 1 сентября приступит к выполнению регулярных рейсов Баку - Тбилиси - Баку. Об этом говорится в сообщении Агентства гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Buta Airways станет летать по этому маршруту вместо "Азербайджанских авиалиний" (AZAL). Первоначально авиакомпания будет осуществлять эти рейсы всего четыре раза в неделю, но начиная с 29 октября число их возрастет более чем втрое.

В зимний навигационный сезон - с 29 октября по 24 марта - частота полетов между столицами Грузии и Азербайджана будет увеличена. Полеты будут осуществляться 14 раз в неделю (два раза в день) вместо 10, каковые совершали воздушные судна типа Embraer E190 / E170.

Соответствующее разрешение Агентство гражданской авиации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии уже выдало авиакомпании, говорится в сообщении.