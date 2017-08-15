Сбит истребитель сирийских ВВС

Истребитель сирийских ВВС МиГ-21 сбит в районе Эль-Бадия. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia.
По его данным, пилот схвачен боевиками.
Другие подробности происшествия не приводятся.
Истребитель сирийских ВВС МиГ-21 сбит в районе Эль-Бадия. Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia.
По его данным, пилот схвачен боевиками.
Другие подробности происшествия не приводятся.
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