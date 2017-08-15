Упавшее дерево убило 11 человек на Мадейре

11 человек погибли и не менее 35 получили травмы при падении дерева во время религиозного праздника на португальском острове Мадейра.

Инцидент произошел 15 августа в деревне Монте, расположенной вблизи столицы Мадейры городом Фуншал. Толпа собралась рядом с церковью, чтобы отметить праздник Festa da Senhora do Monte, сообщает Daily Mail.

Большинство пострадавших были направлены в местную больницу с переломами и черепными травмами. Сообщается, что дерево упало на ту часть церковного двора, где участники праздника покупали свечи.