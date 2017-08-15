Чингиз Гусейнзаде: «Сейчас Рамиль Гулиев – герой, но 6 лет назад он дезертировал»

Сегодня в здании Национального олимпийского комитета Азербайджана состоялась пресс-конференция президента Федерации легкой атлетики, вице-президента НОК Чингиза Гусейнзаде, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Чингиз Гусейнзаде признал, что и сегодня в Азербайджане нет надлежащих условий для занятий легкой атлетикой.

«Рамиль говорил, что манеж в Баку был холодный. Да, и сегодня манеж холодный у нас. Во всем Азербайджане две беговые дорожки. Но Федерация не может это все строить. Атлетика – это не бокс и не борьба, чтобы заниматься в зале. В атлетике нужен стадион. Поэтому наши спортсмены тренируются за рубежом.

Федерация – общественная организация. Спортсмены не получают зарплату от федерации. Федерация не занимается строительством. Это все может делать государство.

Хочу еще вспомнить про Рамиля. Он стал выступать за «Фенербахче». Мы его пригласили для участия в чемпионате Азербайджана, и тут выяснилось, что он уже имеет гражданство Турции.

После смены гражданства спортсмен три года не имеет права выступать на крупных соревнованиях. У Рамиля карантин длился два года, потому что он уже год имел турецкое гражданство.

Рамиль - герой, и мы его принимаем как героя. Но 6 лет назад Рамиль дезертировал. Сегодня я это отрицать не могу. Да, это именно мы научили его бегать. Вот Тофик Алиев, его тренер. Он сейчас в зале. Рамиль нигде не произносит его имени. Он очень многое не вспоминает. Он где-нибудь сказал, что ему дали квартиру? А сколько он премий здесь получал?!

Рамиль с детства хотел уехать в Россию. Он сам признается, что мог выступать за Россию. Тогда президент их федерации Валентин Балахничев сказал мне, что не хочет портить отношения с азербайджанской федерацией. И отказал ему.

Россия не пошла на это, а Турция пошла. В «Фенербахче» это мы его отправили. Из «Нефтчи». Мы ничего не просили за него, хотя могли. Мать и брат Рамиля переехали раньше него.

«Нефтчи» предложил Рамилю 3 тысячи манатов. Никому другому такого предложения не было. Я не хочу сейчас называть цифры. Да, был конфликт. Аллах рехмэт элясин отцу Рамиля Эльдару Гулиеву. Он ни разу не высказывал недовольство федерацией».

Президент Федерации считает, что возвращение Рамиля в Азербайджан сейчас невозможно.

«Турция его не отпустит. Это нереально. Он гражданин этой страны и не откажется от этого. Рамиль готов вернуться? Пусть возвращается. Чтобы его вернуть, мы должны официально обратиться в федерацию Турции. Если обратимся, Турция откажет нам. Пусть Рамиль скажет нам сам, что хочет вернуться. Он – гражданин Турции. Как я могу сказать Рамилю Гулиеву, откажись от паспорта Турции?».

Чингиз Гусейнзаде отметил, что Рамиль показал на чемпионате мира не такой высокий результат. В финале среди соперников Рамиля не было сильных спортсменов. Гэтлин и Болт не выступали. Рамиль стал чемпионом, но его личный рекорд выше.

Конечно, Рамиль поможет развитию атлетики в Азербайджане. Наши дети поверят, что можно стать чемпионом мира. Легкоатлеты – одни из самых богатых спортсменов мира. Они преспокойно зарабатывают один-два миллиона в год. За победу на чемпионате мира Рамиль получил от организаторов 60 тысяч долларов.

Организуем ли мы приезд Рамиля в Баку? Он и сам приезжает сюда. До Исламиады Рамиль готовился в Баку. Его тренер Олег Мухин тоже часто бывает тут. Никаких проблем в этом нет.

В Турции на Рамиля ежегодно тратят 340 тысяч манат? Эти деньги в основном уходят на его проживание в отеле «Глория» в Анталье. Рамиль не хочет тренироваться в Стамбуле, а хочет именно Анталью. В том отеле сутки проживания стоят 117 евро».