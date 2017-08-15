Эрдоган и Макрон обсудили судьбу французского журналиста

Президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган провели во вторник телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии и судьбу задержанного на территории Турции французского журналиста, передает РИА Новости информацию из коммюнике Елисейского дворца.

"Президент Франции подтвердил свое желание продолжить очень тесный диалог с Турцией в отношении Сирии: по вопросам борьбы с терроризмом и поиска инклюзивного политического решения для мира, стабильности и единства в стране", — сообщает канцелярия французского лидера.

В разговоре лидеров двух стран также обсуждался вопрос о судьбе французского журналиста Лу Бюро, задержанного в Турции.

"Президент республики выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг Лу Бюро, студента, помещенного под стражу в Турции, и выразил надежду, что тот сможет в самом скором времени вернуться во Францию", — сказано в коммюнике.