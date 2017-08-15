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Лидеры среди азербайджанских регионов по посещаемости туристами

 

Из 7 туристических маршрутов Азербайджана наиболее востребованным иностранными туристами является посещение достопримечательностей Баку и Апшерона.

На втором месте - северо-западный маршрут «Великий Шелковый путь», включающий в себя посещение Шемахи, Исмаиллов, Габалы, Огуза, Шеки, Гаха, Загаталы и Белакан. В южной части страны у туристов пользуются популярностью Лянкяран и Масаллы.

Эти сведения haqqin.az предоставили в Минкультуры и туризма Азербайджана.

Названным направлениям уступают в популярности северное: Хызы – Сиязань – Шабран – Губа – Хачмаз –Гусар; западное: Гаджигабул - Тер-Тер – Нафталан – Гянджа – Гейгель – Дашкесан – Шамкир – Товуз – Агстафа - Газах, а также Нахчыван и Карабах 

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