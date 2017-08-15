Бельгия будет бороться с ИГ при помощи юмора

Власти бельгийского региона Фландрия решили бороться с пропагандой «Исламского государства» при помощи высмеивания террористов. На эту кампанию было выделено 500 тыс. евро.

Как сообщает телеканал RTBF, уже запланированы съемки сатирических видеосюжетов о жизни боевиков в Европе. Каждый ролик обойдется в 50 тыс. евро. Если проект окажется успешным, то работа в этом направлении будет продолжена.

СМИ отмечают, что к подобному методу борьбы с ИГ уже прибегали в Британии. Так, там выпустили видеоролик под названием «Настоящие жены ИГ», в котором высмеиваются взгляды террористов и пародируется разговор между женами боевиков.