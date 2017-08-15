Экс-премьер Пакистана оспаривает отставку

Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф подал три петиции в связи с решением суда по антикоррупционному расследованию, которое привело к его отставке, сообщает издание Dawn.

Адвокат экс-премьера подал петиции в Верховный суд страны. Защита Шарифа требует пересмотра решения суда, ссылаясь на нарушение процедуры, а также настаивает на приостановке исполнения решения суда до окончания рассмотрения петиции о пересмотре дела. Сторона защиты также заявила, что группа по расследованию дела превысила свои полномочия, а коллегия Верховного суда, вынося решение, приняла на себя функции Национального контрольного бюро.

По данным издания, в ближайшее время с аналогичными петициями в суд обратятся члены семьи Шарифа — его сыновья и дочь, а также один из депутатов Национальной ассамблеи Пакистана Мухаммад Сафдар Аван и министр финансов страны Мухаммад Исхак Дар.

Верховный суд Пакистана 28 июля постановил отстранить от власти премьер-министра Наваза Шарифа по итогам антикоррупционного расследования в отношении главы правительства и его семьи. Расследование началось после публикации в апреле 2016 года документов панамской фирмы Mossack Fonseca, которые показали, что дети премьера владели по меньшей мере тремя офшорными компаниями.