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В Москве уроженца Азербайджана подозревают в убийстве

Автор: Отдел информации 

В Москве задержали уроженца Азербайджана – водителя такси, который подозревается в убийстве своего пассажира, сообщает haqqin.az со ссылкой на российский портал New Inform.

Предполагаемый злоумышленник расправился с мужчиной при помощи ножа, когда выяснилось, что у потерпевшего недостаточно денег для оплаты проезда.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в северо-восточной части Москвы, когда брат погибшего обнаружил раненого родственника на улице летчика Бабушкина. Кроме того, свидетель успел заметить уезжающий Hyundai Solaris.

Пострадавший мужчина успел сообщить, что на него напал водитель такси из-за того, что он не смог расплатиться за проезд. Жителя столицы доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти ему жизнь.

Сообщается, что задержанным является 24-летний уроженец Азербайджана. Правоохранители нашли у него складной нож, которым было нанесено смертельное ранение пассажиру.

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