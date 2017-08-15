Ильхам Алиев выделил деньги на "Белый город"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения, канализации и дождевых вод на территории Баку, называемой "Белый город", сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, в целях осуществления проекта систем водоснабжения, канализации и дождевых вод на территории Баку, называемой «Белый город», из средств, предусмотренных в указе президента от 27 декабря 2016 года "О применении закона «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год", ОАО "Азерсу" будет выделено три миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.