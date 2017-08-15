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США обвинили ИГИЛ в геноциде христиан и шиитов

 

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник заявил, что террористическая группировка "Исламское государство" несет ответственность за геноцид против езидов, христиан и мусульман-шиитов, передает РИА Новости.

"Боевики ИГИЛ продолжают преследовать представителей различных вероисповеданий. Очевидно, что ИГИЛ несет ответственность за геноцид против езидов, христиан и мусульман-шиитов в районах, которые были или остаются под контролем боевиков", — заявил госсекретарь, представляя ежегодный доклад госдепартамента о религиозных свободах в мире.

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