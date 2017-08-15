В 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Карабахом» и датским «Копенгагеном».
Команды выйдут на игру в следующих составах:
«Карабах» - Ибрагим Шехич, Гара Гараев, Максим Медведев, Мичел, Дино Ндлову, Махир Мадатов, Дональд Герье, Ричард Алмейда, Анси Аголли, Якуб Жезничак, Бадави Гусейнов.
Запасные – Антон Каниболоцкий, Рахид Амиргулиев, Рашад Садыхов, Афран Исмайлов, Аббас Гусейнов, Эльвин Юнусзаде, Джошгун Диниев.
«Копенгаген» - Робин Олсен, Пьер Бенгтссон, Уильям Квист, Бенджамин Вербич, Урош Матич, Федерико Сантандер, Андрийа Павлович, Николай Бойлесен, Питер Анкерсен, Юссеф Туту, Михаэль Люфтнер.
Запасные – Стефан Андерсен, Николай Томсен, Микаэль Антонссон, Каспер Куск, Мадс Роерслев, Пирос Сотириу, Дэнни Аманкваа.
Судить встречу будет итальянская бригада арбитров во главе с Паоло Тальявенто. Помогать ему будут лайнсмены Алессандро Кальяти и Алессандро Костанцо, а также рефери за воротами Массимилиано Иррати и Антонио Дамато. Резервный арбитр – Филиппо Мели.