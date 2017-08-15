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Американец протаранил припаркованные Rolls-Royce и Bentley

 

В американском городе Белвью, штат Вашингтон, задержан 32-летний водитель, который протаранил Rolls-Royce и Bentley. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает Associated Press.

Очевидцы утверждают, что он несколько раз направил свой автомобиль марки Honda на припаркованные машины. Водитель объясняет свои действия тем, что после трех дней без сна у него началась паника, что и вызвало подобную атаку.

Rolls-Royce и Bentley получили значительные повреждения. Нанесенный ущерб оценивается в 500 тысяч долларов. Автомобильный дилер уведомил полицию, что обе машины, скорее всего, не подлежат восстановлению. Задержанного водителя обвинили в вандализме.

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