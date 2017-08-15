Стрельба в Стокгольме: есть раненые

Два человека получили огнестрельные ранения в результате стрельбы, произошедшей во вторник в микрорайоне Эстберга на юге Стокгольма, сообщает столичная полиция.
"В 15.02 поступило предупреждение о возможной стрельбе на площади Эстберга. На месте обнаружили двух человек с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении для прессы.
Как рассказали газете Dagens Nyheter находившиеся на месте очевидцы, стреляли, судя по всему, из автоматического оружия. Одному из пострадавших 25-30 лет и в него стрелял неизвестный в бронежилете, когда тот вышел из припаркованной машины. Другой пострадавший находился приблизительно в двухстах метрах от первого получившего ранения.
По данным из полиции, двое раненых известны правоохранительным органам по связям с криминальными структурами, сообщает шведское издание.
Two injured in southern Stockholm shooting https://t.co/ohCFvyUPcj #Sweden #Stockholm #Gothenburg pic.twitter.com/AfkUmHD3Ut— Göteborg Nu (@GbgNu) 15 августа 2017 г.