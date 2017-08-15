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Ягуб Эюбов и Закир Гасанов отправились на фронт фото

 

Первый вице-премьер правительства Азербайджана Ягуб Эюбов и министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов сегодня побывали в подразделениях, расположенных на передовой с целью ознакомления на месте с текущей ситуацией в прифронтовой зоне, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«В ходе встречи с военнослужащими подразделений, расположенных на линии соприкосновения огня, делегация была проинформирована о боевых условиях. Первый вице-премьер и министр обороны также ознакомились с боевой и духовно-психологической подготовкой личного состава, их питанием, солдатскими общежитиями, социально-бытовыми и прочими военными объектами», - отмечается в информации.

Делегация, выразив уверенность в выполнении на высоком уровне заданий, поставленных главой государства перед Вооруженными Силами, высоко оценила созданные здесь для военнослужащих условия.

 

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