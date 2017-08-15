Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin во вторник после установления ряда исторических максимумов перешла к падению и торгуется в районе 4 тысяч долларов за единицу, следует из данных торгов, передает РИА Новости.

Исторического максимума криптовалюта достигла утром во вторник, на бирже Bitfinex ее максимальная цена составила 4,406 тысячи долларов, затем Bitcoin развернулся вниз и к вечеру подешевел более чем на 400 долларов, до 3,998 тысячи долларов. На других биржах также наблюдается падение Bitcoin. В частности, на бирже BitStamp курс криптовалюты на 19:00 упал на 6,1% — до 3,994 тысячи долларов, на Poloniex – на 6,04%, до 3,99 тысячи долларов.

При этом курс других криптовалют также преимущественно падает. Так, Ethereum дешевел на Bitfinex на 18:55 на 6,17% — до 279,4 доллара, курс Ripple на этой же бирже снижался на 6,62% — до 15,65 цента. Курс Bitcoin Cash снижался незначительно (на 0,07%) — до 295,8 доллара.

Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, в целом по состоянию на 18:56 вторника составила почти 133 миллиарда долларов. Первое место традиционно занимает Bitcoin (BTC): его капитализация оценивается в 67 миллиардов долларов (50,3% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией 26,8 миллиарда долларов. На третьем месте — криптовалюта Ripple с капитализацией в 6,2 миллиарда долларов, на четвертом — Bitcoin Cash (почти 4,9 миллиарда долларов).

Самыми быстрыми темпами из первой сотни криптовалют, по данным Coinmarketcap.com, растет ReddCoin: за последние 24 часа она выросла на 58,8%, а также Ark — на 45,9%.