Подписаться на уведомления
 

Сын Эльдара Махмудова все еще завозит арманьяк в Азербайджан

Автор: Отдел информации 

Французская компания Château de Bordeneuve, известная производством напитка арманьяк, заключила соглашение с азербайджанской Caspian Crystal, получившей таким образом права на реализацию продукции этой фирмы в нашей стране. Об этом говорится в пресс-релизе Château de Bordeneuve.

Пресс-релиз отмечает также, что Caspian Crystal владеет в Баку сетью магазинов по продаже алкогольной продукции, а также 12-этажным зданием, где располагается офис компании.

А Жером Кастедин, коммерческий директор Châteaux Bordeneuve & Collections – подразделения компании, сообщает, что в соответствии с соглашением в Баку будет поставляться арманьяк марок Collection Privée и Baron de Sigognac.

«Учитывая высокое качество нашей продукции и безупречную репутацию компании, мы уверены, что начинаем долгосрочное сотрудничество. Я желаю удачи нашим новым партнерам в компании Caspian Crystal», - сказал Жером Кастедин.

Напомним, что компания Caspian Crystal, начинающая торговать французским арманьяком в Баку, входит в семейный бизнес бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова.

Холдинг, специализирующийся в основном на ресторанном бизнесе и продаже автомобилей, возглавляет сын экс-министра Анар Махмудов.

Caspian Crystal, в частности, владеет первым и чуть ли не единственным в стране бутиком Wine City, торгующим эксклюзивными винами и другими дорогостоящими алкогольными напитками. Сейчас в Баку функционируют два специализированных магазина Wine City со складом на 18 тысяч бутылок.

Входящая в холдинг другая компания - Riedel Crystal занимается продажей эксклюзивной и очень дорогой посуды для напитков - стаканов, бокалов и пр.

Холдингу Махмудовых принадлежит и сеть гастрономов в Азербайджане, куда входят магазины Gastronomy-1, Gastronomy-2 и Gastronomy-3.

Caspian Crystal контролирует также сеть ресторанов в Баку. В частности, Махмудовым принадлежат рестораны Beluga, Salvador Dali, Lord, VİP, Velluto, Crystal Shikhovo и др.

Занимается Caspian Crystal и кейтерингом, обеспечивая питанием сотрудников многих крупных компаний в столице.

Компания Crystal Motors, являющаяся официальным дистрибьютором автомобилей Range Rover, Jaguar и Maserati, также входит в холдинг Caspian Crystal

Корреспонденты haqqin.az обратились в офис Caspian Crystal, попросив ответить лишь на один вопрос – продолжает ли ли Анар Махмудов возглавлять компанию. Однако ответивший на звонок сотрудник холдинга уклонился от ответа, заявив, что не имеет права раскрывать информацию о своем руководстве.

0 просмотров


Старости
Министр культуры России: «Ильхам Алиев не «кошмарил» своих студентов»
Министр культуры России: «Ильхам Алиев не «кошмарил» своих студентов»
Наша погода
Сегодня 37° / 23°
16 Авг 32° / 24°
17 Авг 31° / 23°
18 Авг 32° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.003 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Сын Эльдара Махмудова все еще завозит арманьяк в Азербайджан
«Карабах» обыгрывает «Копенгаген» видео; обновлено
Курс биткоина начал падать после обновления исторического максимума
Ягуб Эюбов и Закир Гасанов отправились на фронт фото
Стрельба в Стокгольме: есть раненые
Американец протаранил припаркованные Rolls-Royce и Bentley
США обвинили ИГИЛ в геноциде христиан и шиитов
Ильхам Алиев выделил деньги на "Белый город"
В Москве уроженца Азербайджана подозревают в убийстве
Экс-премьер Пакистана оспаривает отставку
Бельгия будет бороться с ИГ при помощи юмора
Премьер Армении решил отдохнуть в Карабахе
Лидеры среди азербайджанских регионов по посещаемости туристами
Эрдоган и Макрон обсудили судьбу французского журналиста
Чингиз Гусейнзаде: «Сейчас Рамиль Гулиев – герой, но 6 лет назад он дезертировал»
Упавшее дерево убило 11 человек на Мадейре
Сбит истребитель сирийских ВВС
Бюджетные авиаперелеты из Баку в Тбилиси
В Турции молодая невестка выдала свою свекровь за террористку
Иран направляет корабли к берегам Америки
Неожиданная отставка спецпредставителя ЕС по Кавказу
Россия подарила Казахстану целое озеро
На азербайджанские деньги эфиопская бегунья построила дом и открыла бизнес
Глава МИД Германии шокирован политикой Трампа
Мужчина, открывший стрельбу в Стамбуле, задержан видео; обновлено16:20
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться