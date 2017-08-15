Сын Эльдара Махмудова все еще завозит арманьяк в Азербайджан

Французская компания Château de Bordeneuve, известная производством напитка арманьяк, заключила соглашение с азербайджанской Caspian Crystal, получившей таким образом права на реализацию продукции этой фирмы в нашей стране. Об этом говорится в пресс-релизе Château de Bordeneuve.

Пресс-релиз отмечает также, что Caspian Crystal владеет в Баку сетью магазинов по продаже алкогольной продукции, а также 12-этажным зданием, где располагается офис компании.

А Жером Кастедин, коммерческий директор Châteaux Bordeneuve & Collections – подразделения компании, сообщает, что в соответствии с соглашением в Баку будет поставляться арманьяк марок Collection Privée и Baron de Sigognac.

«Учитывая высокое качество нашей продукции и безупречную репутацию компании, мы уверены, что начинаем долгосрочное сотрудничество. Я желаю удачи нашим новым партнерам в компании Caspian Crystal», - сказал Жером Кастедин.

Напомним, что компания Caspian Crystal, начинающая торговать французским арманьяком в Баку, входит в семейный бизнес бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова.

Холдинг, специализирующийся в основном на ресторанном бизнесе и продаже автомобилей, возглавляет сын экс-министра Анар Махмудов.

Caspian Crystal, в частности, владеет первым и чуть ли не единственным в стране бутиком Wine City, торгующим эксклюзивными винами и другими дорогостоящими алкогольными напитками. Сейчас в Баку функционируют два специализированных магазина Wine City со складом на 18 тысяч бутылок.

Входящая в холдинг другая компания - Riedel Crystal занимается продажей эксклюзивной и очень дорогой посуды для напитков - стаканов, бокалов и пр.

Холдингу Махмудовых принадлежит и сеть гастрономов в Азербайджане, куда входят магазины Gastronomy-1, Gastronomy-2 и Gastronomy-3.

Caspian Crystal контролирует также сеть ресторанов в Баку. В частности, Махмудовым принадлежат рестораны Beluga, Salvador Dali, Lord, VİP, Velluto, Crystal Shikhovo и др.

Занимается Caspian Crystal и кейтерингом, обеспечивая питанием сотрудников многих крупных компаний в столице.

Компания Crystal Motors, являющаяся официальным дистрибьютором автомобилей Range Rover, Jaguar и Maserati, также входит в холдинг Caspian Crystal

Корреспонденты haqqin.az обратились в офис Caspian Crystal, попросив ответить лишь на один вопрос – продолжает ли ли Анар Махмудов возглавлять компанию. Однако ответивший на звонок сотрудник холдинга уклонился от ответа, заявив, что не имеет права раскрывать информацию о своем руководстве.