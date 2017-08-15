В Ростове погиб азербайджанец

В Ростовской области на территории аквапарка «Седьмое небо» 15 августа утонул 37-летний азербайджанец, передает haqqin.az со ссылкой на агентство New Inform.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что погибший отдыхал в парке вместе со своим товарищем и его детьми. На месте инцидента ведутся следственные действия, результаты которых покажут полную картину произошедшего.

Правоохранители выясняют у сотрудников аквапарка подробности случившегося. Отмечается, что мужчина был трезв, а вокруг него было много посетителей заведения, но никто не смог оказать ему помощь. Также предполагается, что у мужчины могли быть проблемы с сердцем.