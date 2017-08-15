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Игра спекулянтов на матче "Карабах" - "Копенгаген" наши билеты

Автор: Назим Гусейнзаде, спортивный обозреватель 

Сегодняшний матч плей-офф Лиги чемпионов «Карабах» – «Копенгаген» должен был стать футбольным праздником. На это рассчитывали и гости Баку, этнические азербайджанцы, живущие в Европе и приехавшие на родину отдохнуть, а заодно сходить со своими детьми на футбол. Но не тут-то было.

Как оказалось, билеты на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова продавались «порционно» и в несколько этапов, последний из которых завершился прямо перед началом сегодняшнего матча. Более того, с целью борьбы со «спекулянтами» в одни руки больше двух билетов не давали. Помогло ли это? Никак, наоборот, спекулянты стали на этом наживаться.

Обратившиеся в haqqin.az читатели рассказали, что еще за день до игры билеты, стоившие 5 манатов, можно было приобрести с рук не дешевле, чем за 20 манатов.

Азербайджанская семья и гости из-за рубежа решили побывать на игре. Тем более, что там растет ребенок, увлеченный футболом и тренирующийся в Европе (и, возможно, будет потенциальным футболистом сборной Азербайджана, если селекционеры его заметят). Однако одному из родственников, которого делегировали купить билеты, удалось приобрести только два – больше не продавали. Сегодня семья предприняла новую попытку, благо было объявлено: билеты на оставшиеся места можно будет купить с 17.00 до 20.00.

«Мы билетов не нашли, на кассах очереди невероятные. На игру так и не попали. По два билета на руки? Что это вообще такое? Чтобы взять на всю семью, надо всей толпой идти. Поздно начали продажи и так все непонятно организовано. Вроде хотят помешать спекулянтам, а на самом деле мешают нормальным зрителям. Это не борьба со спекулянтами, а пособничество спекулянтам. И кстати, самые дешевые билеты стали продавать перед игрой. И все они у спекулянтов уже есть. А нам-то всего пять билетов было нужно. И почему нет онлайн-продаж? Мы даже готовы были паспортные данные предоставить! Но выстаивать огромные очереди имея на руках маленьких детей, я не готова», - рассказала азербайджанка, приехавшая в Баку из Европы.

Делегированный же от них родственник, как уже упоминалось выше, ранее смог приобрести только два билета.

Вот такой футбольный праздник. «Карабах» впервые играет в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Чтобы попасть в число сильнейших нужно побеждать «Копенгаген». Зрители готовы и поддержат. Но вот система продаж билетов отсекла самых верных болельщиков и помогла заработать как раз-таки спекулянтам. Что стоит паре сотен людей по кругу занимать очередь и выкупать билеты, а потом впаривать болельщикам втридорога.

Лучше бы уж онлайн-продажу сделали, с указанием паспортных данных. Было бы и честнее, и удобнее.

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