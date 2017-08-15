Тренер «Копенгагена»: «Карабах» стал фаворитом нашей пары»

Главный тренер «Копенгагена» Столе Сольбаккен поделился впечатлениями от первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Карабахом».

«Мне не понравились последние 30 минут, - говорит норвежский специалист. - Я ждал такой игры от «Карабаха». В первые 60 минут играли на равных, а потом «Карабах» был сильнее. У соперника были моменты. Результат не хороший для нас, но и при этом поражении еще есть возможность взять реванш.

Я не был агрессивно настроен. «Карабах» стал фаворитом нашей пары. Если они забьют один гол в Дании, то их шансы станут намного больше. Но если мы забьем, то шансы будут равны.

Ощущалось, что Баку впервые принимал раунд плей-офф Лиги чемпионов. Зрители на стадионе внесли свой вклад в победу «Карабаха».