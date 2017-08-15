У экс-президента Гюля конфликт с Эрдоганом?

Бывший президент Турции Абдуллах Гюль не принимал участия в мероприятии, посвященном 16-летию правящей Партии справедливости и развития (ПСР), сообщает CNN Türk.

Многие политологи и аналитики уже давно заметили достаточно серьезные разногласия между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Абдуллахом Гюлем. Видимо, это стало причиной подобного демарша со стороны бывшего президента. В конце июля Эрдоган, выступая в Коджаэли, подчеркнул, что на мероприятие будут приглашены «все, кто не повернулся к партии спиной».

Однако, как признался пресс-секретарь ПСР Махир Юнал, Гюль заблаговременно осведомил руководство организации, что не будет присутствовать на торжествах.

А Али Байрамоглу, бывший редактор газеты «Yeni Şafak», отличающейся симпатиями к Эрдогану, так объяснил ставшее темой разнообразных слухов отсутствие экс-президента на празднике: «Абдуллах Гюль впервые жестко выразил свою позицию. Это может означать готовность и решительность экс-президента и некоторых кругов образовать новое политическое движение».

Напомним, что Эрдоган вновь возглавил ПСР после 998 дней отсутствия у руля. За возвращение Эрдогана на пост руководителя партии проголосовали 1414 участников съезда. На этой должности Эрдоган сменил премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, который руководил организацией с весны 2016 года.