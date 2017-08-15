Карапет Маркарян на должности замначальника спасательной службы МЧС Армении сравнительно недавно. До этого более 20 лет он служил в Вооруженных силах страны, где в последние годы являлся начальником штаба.

Однако и после перевода в МЧС Маргарян был далеко не на последних ролях. Ну а с назначением главой этого полувоенного ведомства Давида Тонояна карьера Карапета Грачиковича резко пошла вверх.

И все было бы ничего, если б не одно вроде и не очень редкое, но достаточно существенное обстоятельство: в свое время Маркарян был осужден по особо тяжкому преступлению - кинул министерство обороны на 9 миллионов 793 тысячи 834 драмов.

Уголовное дело слушалось в суде общей юрисдикции административных районов Арабкир и Канакер-Зейтун в 2015 году. Нашего заслуженного Карапета вместе с группой подельников обвиняли в хищениях в особо крупных масштабах. Несколько лет этот бравый командир армянской армии вписывал дополнительные цифры в накладные на закупку бензина, приписав, а точнее, похитив из руководимой части 4.608,84 литра дизтоплива и 19.983,91 литра бензина марки “Регуляр” на суммы соответственно 1.656 529,74 и 8.137.304,54 драмов.

Суд приговорил Маркаряна к пяти с половиной годам лишения свободы, однако без конфискации имущества.

И вот теперь освободившись, командир-вор возглавляет службу спасения МЧС. Сколько несчастных он спасет, неизвестно, а вот сколько похитит на своем новом месте работы – примерно ясно. Ну не меньше же, чем в Минобороны!