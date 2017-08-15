Подписаться на уведомления
 

Кинул Минобороны и стал главой службы МЧС не наш офицер

Автор: Сюзан Джагинян, отдел Армении 

Карапет Маркарян на должности замначальника спасательной службы МЧС Армении сравнительно недавно.  До этого более 20 лет он служил в Вооруженных силах страны, где в последние годы являлся начальником штаба.

Однако и после перевода в МЧС Маргарян был далеко не на последних ролях. Ну а с назначением главой этого полувоенного ведомства Давида Тонояна карьера Карапета Грачиковича резко пошла вверх. 

И все было бы ничего, если б не одно вроде и не очень редкое, но достаточно существенное обстоятельство: в свое время Маркарян был осужден по особо тяжкому преступлению - кинул министерство обороны на 9 миллионов 793 тысячи 834 драмов.

Уголовное дело слушалось в суде общей юрисдикции административных районов Арабкир и Канакер-Зейтун в 2015 году. Нашего заслуженного Карапета вместе с группой подельников обвиняли в хищениях в особо крупных масштабах. Несколько лет этот бравый командир армянской армии вписывал дополнительные цифры в накладные на закупку бензина, приписав, а точнее, похитив из руководимой части 4.608,84 литра дизтоплива и 19.983,91 литра бензина марки “Регуляр” на суммы соответственно 1.656 529,74 и 8.137.304,54 драмов.

Суд приговорил Маркаряна к пяти с половиной годам лишения свободы, однако без конфискации имущества.

И вот теперь освободившись, командир-вор возглавляет службу спасения МЧС. Сколько несчастных он спасет, неизвестно, а вот сколько похитит на своем новом месте работы – примерно ясно. Ну не меньше же, чем в Минобороны!

714 просмотров


Старости
Министр культуры России: «Ильхам Алиев не «кошмарил» своих студентов»
Министр культуры России: «Ильхам Алиев не «кошмарил» своих студентов»
Наша погода
Сегодня 37° / 23°
16 Авг 32° / 24°
17 Авг 31° / 23°
18 Авг 32° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.003 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Американцы начнут поставку летального оружия в Украину
Драка на границе между китайскими и индийскими военными
Кинул Минобороны и стал главой службы МЧС не наш офицер
У экс-президента Гюля конфликт с Эрдоганом?
Тренер «Копенгагена»: «Карабах» стал фаворитом нашей пары»
Игра спекулянтов на матче "Карабах" - "Копенгаген" наши билеты
В Ростове погиб азербайджанец
«Карабах» обыграл «Копенгаген» в Лиге чемпионов видео; обновлено
В Хорватии запретили прогулки в купальниках
Стрельба в Стокгольме: есть убитый и раненый обновлено 21:28
Сын Эльдара Махмудова все еще завозит арманьяк в Азербайджан
Курс биткоина начал падать после обновления исторического максимума
Ягуб Эюбов и Закир Гасанов отправились на фронт фото
Американец протаранил припаркованные Rolls-Royce и Bentley
США обвинили ИГИЛ в геноциде христиан и шиитов
Ильхам Алиев выделил деньги на "Белый город"
В Москве уроженца Азербайджана подозревают в убийстве
Экс-премьер Пакистана оспаривает отставку
Бельгия будет бороться с ИГ при помощи юмора
Премьер Армении решил отдохнуть в Карабахе
Лидеры среди азербайджанских регионов по посещаемости туристами
Эрдоган и Макрон обсудили судьбу французского журналиста
Чингиз Гусейнзаде: «Сейчас Рамиль Гулиев – герой, но 6 лет назад он дезертировал»
Упавшее дерево убило 11 человек на Мадейре
Сбит истребитель сирийских ВВС
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться